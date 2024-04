Lopetegui Milan, Monchi: «Ha esperienza nelle crisi»

Monchi, ds dell’Aston Villa, ha parlato di Julen Lopetegui e la possibilità Milan a La Gazzetta dello Sport

Anche oggi La Gazzetta dello Sport avvalora l’ipotesi Julen Lopetegui al Milan. E lo fa intervistando Monchi, ds del Siviglia con lo spagnolo, oggi all’Aston Villa. Ecco le sue parole.

ADATTO AL MILAN – «Sì. Non avrà nessun problema perché è abituato a lavorare in grandi squadre, e quindi in situazione di grande pressione ed esigenza. Penso al Porto, al Real Madrid, alla nazionale spagnola, al Siviglia, situazioni nelle quali le aspettative sono pane quotidiano. Per questo sono convinto che Julien sia un candidato perfetto per farsi carico dell’esigenza sempre presente in un club come il Milan, uno dei grandi d’Europa».

ADATTO ALLA SERIE A – «Lo stesso. Innanzitutto il calcio è ogni giorno più globalizzato. In quello italiano poi l’aspetto tattico è storicamente di grande rilevanza e Julen è un allenatore che lavora benissimo sotto questo profilo e che ha grandi alternative di gioco tanto a livello offensivo come difensivo. Penso che possa adattarsi alla perfezione».

MILAN IN DIFFICOLTA‘ – «Sì, può essere un momento complicato per farsi carico del Milan visto quanto è successo negli ultimi mesi, però anche sotto questo aspetto Julen ha grande esperienza. Quando è arrivato da noi al Siviglia il club veniva da due anni piuttosto complicati, e lo stesso gli è capitato al Wolverhmpton, che ha preso in profonda crisi e ha risollevato. E con la nazionale aveva tirato su un ambiente in difficoltà. Sono tre esempi importanti a mio avviso. Per questo ritengo possa essere molto utile a questo Milan».