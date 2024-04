Inter Torino, Marelli corregge il VAR: «Rosso Tameze? Non sono d’accordo»

Luca Marelli si è trovato fortemente in disaccordo con la decisione di espellere Tameze per il fallo su Mkhitaryan

Dopo un primo tempo fisso sullo 0-0. l’Inter ha sbloccato il match nella sfida contro il Torino grazie alla rete di Calhanoglu. Prima della realizzazione del turco, precisamente al 49esimo, l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi ha prima ammonito e successivamente espulso Tameze.

Questo poiché il direttore di gara è stata richiamata dal Var dopo il cartellino giallo poiché il Var sosteneva che il fallo ai danni di Mkhitaryan fosse da ultimo uomo. Da qui il cambio del colore del cartellino. A proposito di questo episodio, Luca Marelli ha commentato così a Dazn durante il match.

EPISODIO – «L’hanno considerato DOGSO, non sono per nulla d’accordo perché il pallone va verso l’esterno. Non sono d’accordo con la decisione di richiamare Ferreri Caputi al Var né con quella di estrarre il cartellino rosso».