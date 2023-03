Quei 10 minuti fatali per la salvezza nerazzurra: Atalanta-Empoli 2002/2003

La partita Atalanta-Empoli che condannò (con il senno di poi) la Dea alla Serie B nel 2003: una rimonta subita negli ultimi 10 minuti

Quanto possono pesare i punti persi contro una squadra alla portata? Tanto, anzi tantissimo se si ci si trova in una situazione delicata dove la necessità di vincere è assai insistente: che sia Europa o lottare per la salvezza. Nella storia dell’Atalanta è capitato in molte occasioni (2021-2022 quella più recente), soprattutto durante la stagione 2002-2003: quando una rimonta subita all’ultimo spezzò, con il senno di poi, le speranze nerazzurre.

La terza Atalanta di Vavassori in Serie A è una squadra molto particolare: problemi finanziari (causa il mercato abbondante dell’annata precedente), un carattere da ritrovar e in piena zona retrocessione. Il 22 dicembre 2002 Doni e compagni ospitano l‘Empoli per uno scontro salvezza da non sbagliare.

Pronti via e dopo 30 minuti la Dea non solo è padrona del campo, ma è già in vantaggio per 2-0: prima Doni approfitta di una respinta di Berti su un cross di Foglio; poi il portiere dell’Empoli commette un altro errore (stavolta su corner) permettendo a Damiano Zenoni di scaricare un destro vincente.

Sembrerebbe una normale amministrazione orobica, invece nella ripresa l’Atalanta si spegne completamente quando ormai è quasi arrivati al traguardo. Tutto in 10 minuti: lancio lungo per Tavano che colpisce la traversa con Grieco che riprende al volo e batte Taibi per il 2-1. Il transatlantico orobico affonda al 90′ con Rocchi che serve lo stesso Tavano dalla destra: 2-2 tra fischi e stupore. Con il senno di poi quei due punti persi avrebbero portato l’Atalanta alla permanenza in Serie A.