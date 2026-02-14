Contratto firmato, è già dell’Inter: la conferma di Romano

La dirigenza non ha intenzione di restare con le mani in mano sul mercato: l’Inter può infatti presto accogliere un nuovo innesto per Chivu. Arrivata la firma e la conferma di Romano

Le mosse di mercato di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sembravano essersi non concluse con la fine della sessione di gennaio. La dirigenza nerazzurra avrebbe, infatti, già in mente nuove operazioni in uscita, ma soprattutto in entrata: l’Inter avrebbe inserito nella propria lista dei desideri un innesto che potrebbe fare al caso di Cristian Chivu.

Sembrerebbe infatti che sia stato già definito un accordo con tanto di firma e che la conferma sia arrivata anche dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che ha ribadito come il giocatore sia sempre più vicino a vestire la maglia interista.

La firma permette all’Inter di poter accogliere il rinforzo: arrivata la conferma di Romano

Il contratto firmato riguarda l’accordo con il Club Brugge per Aleksandar Stankovic, che prevede un diritto di recompra a favore dell’Inter per una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Il protagonista è il figlio d’arte, ex nerazzurro attualmente in forza al club belga, tornato nei radar della dirigenza interista che potrebbe esercitare la recompra.

La crescita del centrocampista, arrivato da pochi mesi in Belgio, non è passata inosservata. Sin da subito titolare, Stankovic ha già messo a segno quattro gol in campionato e tre in Champions League, numeri che hanno convinto l’Inter della bontà del percorso intrapreso dal classe 2005. Questo andamento ha posto l’Inter davanti alla seria possibilità di riacquistarlo in estate, dato che lo ritiene un innesto che potrebbe alzare il livello del reparto.

Il club nerazzurro lo aveva ceduto a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro, ma si era riservato un diritto di ricompra fissato a 23 milioni per il 2026 e a 25 milioni più una percentuale sulla futura rivendita nel 2027. Chivu, che lo aveva già allenato ai tempi della Primavera, conosce bene il giocatore e vedrebbe di buon occhio il suo ritorno ad Appiano Gentile già dalla prossima estate.

È dunque possibile che il giovane centrocampista possa tornare ufficialmente a Milano dopo essere cresciuto nel vivaio interista. Anche il giocatore, secondo le indiscrezioni, sarebbe felice di rivestire la maglia nerazzurra. A confermarlo è lo stesso Fabrizio Romano, secondo cui il ritorno sarebbe ormai soltanto una questione di tempistiche.