Convocati Az Alkmaar: la lista dei 19 calciatori per la gara col Napoli

Il Napoli farà il suo esordio in Europa League contro l’Az Alkmaar: situazione difficile per gli olandesi, alle prese con tanti contagiati

Il Napoli farà il suo esordio contro l’Az Alkmaar. Ecco il comunicato sui convocati di Slot, alle prese con 13 positivi al Coronavirus.

«L’AZ è partito per l’Italia con diciannove giocatori mercoledì mattina per la gara di Europa League con il Napoli. Sono due in più rispetto alla stima fatta dall’AZ martedì. La selezione include Tijs Velthuis e Maxim Gullit».