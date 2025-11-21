 Convocati Bologna, le scelte di Italiano per l’Udinese
Convocati Bologna, le scelte di Italiano per la sfida contro l’Udinese della dodicesima giornata: la decisione su Immobile e l’assenza di Skorupski

Come comunicato dal Bologna tramite i propri canali ufficiali, Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani alle 15 al Bluenergy Stadium contro l’Udinese.

La notizia principale riguarda il rinvio del rientro di Ciro Immobile, non convocato. Lo stesso Italiano, in conferenza stampa, ha spiegato che l’attaccante non si sentisse ancora pronto al 100% per la sfida. Rientra invece tra i disponibili Federico Ravaglia, che tornerà a difendere i pali dei rossoblù in virtù del forfait di Skorupski.

Di seguito l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Happonen, Pessina, Ravaglia
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana
Attaccanti: Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini

Una lista che conferma le scelte di Italiano in un momento delicato della stagione, con il Bologna chiamato a dare continuità ai propri risultati per mantenere vive le ambizioni di classifica.

