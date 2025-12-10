Roma News
Convocati Bologna, le scelte di Italiano per la sfida di Europa League in casa del Celta Vigo: quattro indisponibili più Immobile nei rossoblù, ma torna Ferguson!
Il Bologna parte per Vigo con una lista di convocati che riflette le attuali emergenze della rosa. Per la sfida di Europa League contro il Celta, valida per la fase campionato, Vincenzo Italiano dovrà infatti rinunciare ancora una volta a Lukasz Skorupski, non recuperato in tempo per il viaggio in Galizia.
Assente anche Ciro Immobile, che pur essendo in organico non può prendere parte alla competizione perché non inserito nella lista UEFA. A loro si aggiungono gli indisponibili Remo Freuler, Casale e Vitik, tutti ancora ai box.
Una buona notizia arriva però da Lewis Ferguson, che figura regolarmente tra i convocati e sarà a disposizione del tecnico rossoblù per una partita delicatissima in chiave qualificazione.
L’elenco completo dei convocati per Celta Vigo–Bologna
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia
Difensori: Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe