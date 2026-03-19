Convocati Cagliari per il Napoli, Pisacane chiama due ragazzi dalla Primavera! L’elenco completo dei calciatori a disposizione per i sardi

Il Cagliari, allenato da Fabio Pisacane, ha reso noto l’elenco dei 24 calciatori convocati per il match di venerdì 20 marzo contro il Napoli. L’unica assenza in vista della partita è quella di Adam Obert, che dovrà scontare una giornata di squalifica dopo il doppio giallo ricevuto nella sfida con il Pisa. Tuttavia, Sebastiano Esposito, che era stato assente per la squalifica nell’ultima partita contro i toscani, è stato recuperato e sarà disponibile.

Le novità più significative sono rappresentate da due giovani talenti provenienti dall’Under 20 del Cagliari: il centrocampista Paul Mendy e il difensore Nicola Grandu. Entrambi hanno ricevuto la promozione e saranno a disposizione di Pisacane per la trasferta contro i partenopei. Il tecnico avrà così diverse opzioni per affrontare l’importante incontro.

Ecco l’elenco completo dei convocati:

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PORTIERI: Caprile, Sherri, Ciocci

DIFENSORI: Palestra, J. Rodriguez, Raterink, Dossena, Mina, Zappa, Ze Pedro, Grandu

CENTROCAMPISTI: Mazzitelli, Adopo, Deiola, Albarracin, Sulemana, Liteta, Folorunsho

ATTACCANTI: Kilicsoy, Gaetano, Pavoletti, Mendy, Trepy, S. Esposito