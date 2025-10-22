Convocati Fiorentina, ecco le scelte di Stefano Pioli in vista della trasferta di Vienna - Calcio News 24

Fiorentina News
Convocati Fiorentina: ecco i 24 viola per la trasferta di Conference League a Vienna
La Fiorentina ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la trasferta europea in programma a Vienna contro il Rapid, valida per la prossima giornata di Conference League. I convocati Fiorentina saranno 24 in totale, tra volti noti, giovani talenti e alcuni innesti recenti. Un gruppo variegato che riflette la volontà del tecnico di affrontare con serietà e determinazione questo importante impegno europeo.
Tra i convocati Fiorentina spiccano nomi di grande esperienza internazionale come David De Gea, Edin Dzeko e Rolando Mandragora, che garantiranno solidità e personalità in un contesto delicato come quello delle competizioni continentali. Il portiere spagnolo, affiancato da Lezzerini e dal giovane Martinelli, sarà probabilmente il punto di riferimento tra i pali.
Non mancano le sorprese nella lista dei convocati Fiorentina. Spazio infatti anche ai giovani come Pietro Comuzzo, Niccolò Fortini e Tommaso Martinelli, che avranno la possibilità di respirare l’atmosfera europea e, magari, ritagliarsi qualche minuto in campo. Presenti inoltre giocatori che rappresentano il futuro della rosa come Fagioli, Ndour e Nicolussi Caviglia.
La difesa sarà guidata da elementi affidabili come Marin Pongračić, Luca Ranieri e Mattia Viti, con Parisi e Košpo pronti a dare il loro contributo sugli esterni. A centrocampo, oltre a Mandragora, ci saranno anche Sohm, Sabiri e il giovane Fazzini, sempre più al centro del progetto viola.
In attacco, oltre al carisma di Dzeko, mister Italiano (o il tecnico in carica, se diverso) potrà contare su Piccoli, Gudmundsson e Richardson per cercare soluzioni offensive diverse e sfruttare tutte le opzioni a disposizione contro una squadra ostica come il Rapid Vienna.
Questa la lista completa dei convocati Fiorentina:
- Pietro Comuzzo
- Domilson Cordeiro Dos Santos
- David De Gea (P)
- Edin Dzeko
- Nicolò Fagioli
- Jacopo Fazzini
- Niccolò Fortini
- Albert Gudmundsson
- Eman Košpo
- Eddy Nda Konan Kouadio
- Luca Lezzerini (P)
- Rolando Mandragora
- Pablo Marí Villar
- Tommaso Martinelli (P)
- Hans Nicolussi Caviglia
- Cher Ndour
- Fabiano Parisi
- Roberto Piccoli
- Marin Pongračić
- Luca Ranieri
- Michael Richardson
- Abdelhamid Sabiri
- Simon Sohm
- Mattia Viti
Con questa rosa ampia e ben bilanciata, i convocati Fiorentina si preparano ad affrontare un match fondamentale per il cammino europeo. L’obiettivo è uno solo: tornare da Vienna con un risultato positivo.
