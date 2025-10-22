Convocati Fiorentina, ecco le scelte di Stefano Pioli in vista della trasferta di Vienna - Calcio News 24

Convocati Fiorentina: ecco i 24 viola per la trasferta di Conference League a Vienna

La Fiorentina ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la trasferta europea in programma a Vienna contro il Rapid, valida per la prossima giornata di Conference League. I convocati Fiorentina saranno 24 in totale, tra volti noti, giovani talenti e alcuni innesti recenti. Un gruppo variegato che riflette la volontà del tecnico di affrontare con serietà e determinazione questo importante impegno europeo.

Tra i convocati Fiorentina spiccano nomi di grande esperienza internazionale come David De Gea, Edin Dzeko e Rolando Mandragora, che garantiranno solidità e personalità in un contesto delicato come quello delle competizioni continentali. Il portiere spagnolo, affiancato da Lezzerini e dal giovane Martinelli, sarà probabilmente il punto di riferimento tra i pali.

Non mancano le sorprese nella lista dei convocati Fiorentina. Spazio infatti anche ai giovani come Pietro Comuzzo, Niccolò Fortini e Tommaso Martinelli, che avranno la possibilità di respirare l’atmosfera europea e, magari, ritagliarsi qualche minuto in campo. Presenti inoltre giocatori che rappresentano il futuro della rosa come Fagioli, Ndour e Nicolussi Caviglia.

La difesa sarà guidata da elementi affidabili come Marin Pongračić, Luca Ranieri e Mattia Viti, con Parisi e Košpo pronti a dare il loro contributo sugli esterni. A centrocampo, oltre a Mandragora, ci saranno anche Sohm, Sabiri e il giovane Fazzini, sempre più al centro del progetto viola.

In attacco, oltre al carisma di Dzeko, mister Italiano (o il tecnico in carica, se diverso) potrà contare su Piccoli, Gudmundsson e Richardson per cercare soluzioni offensive diverse e sfruttare tutte le opzioni a disposizione contro una squadra ostica come il Rapid Vienna.

Questa la lista completa dei convocati Fiorentina:

Pietro Comuzzo Domilson Cordeiro Dos Santos David De Gea (P) Edin Dzeko Nicolò Fagioli Jacopo Fazzini Niccolò Fortini Albert Gudmundsson Eman Košpo Eddy Nda Konan Kouadio Luca Lezzerini (P) Rolando Mandragora Pablo Marí Villar Tommaso Martinelli (P) Hans Nicolussi Caviglia Cher Ndour Fabiano Parisi Roberto Piccoli Marin Pongračić Luca Ranieri Michael Richardson Abdelhamid Sabiri Simon Sohm Mattia Viti

Con questa rosa ampia e ben bilanciata, i convocati Fiorentina si preparano ad affrontare un match fondamentale per il cammino europeo. L’obiettivo è uno solo: tornare da Vienna con un risultato positivo.

