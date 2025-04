Frosinone, i convocati di Bianco per il Sassuolo: occasione anche per Grosso, che sfida... suo padre

Domani il Frosinone affronta il Sassuolo, i convocati di Bianco: a centrocampo il giovane Giacomo Grosso affronta il padre sulla panchina neroverde

Paolo Bianco ha diramato la lista dei 26 convocati del Frosinone per la sfida di domani contro il Sassuolo, in programma al Mapei Stadium alle ore 15.00. Spicca tra i nomi quello di Giacomo Grosso, centrocampista classe 2005 e figlio dell’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso. Un incrocio curioso che aggiunge un tocco di interesse in più alla gara, oltre all’importanza che riveste in chiave salvezza per i ciociari, mentre i neroverdi hanno ottenuto la promozione la scorsa giornata. Ecco l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Cerofolini, Frattali, Palmisani, Sorrentino

Difensori: Bracaglia, Cittadini, Lucioni, Lusuardi, Marchizza, Monterisi, Oyono A., Oyono J.

Centrocampisti: Barcella, Begic, Bohinen, Cichella, Grosso, Vural

Attaccanti: Ambrosino, Canotto, Distefano, Ghedjemis, Kvernadze, Partipilo, Pecorino, Tsadjout