Convocati Genoa, Nicola recupera Iago Falque contro il Cagliari

Il Genoa di Nicola ospita il Cagliari di Maran: ecco l’elenco dei convocati del Grifone in vista della sfida di domani

Il Genoa ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il match in programma domani pomeriggio alle ore 15:00 contro il Cagliari. Ecco l’elenco degli uomini scelti da Nicola per questa sfida a tinte rossoblù.

Portieri: Perin, Marchetti, Jandrei.

Difensori: Barreca, Criscito, Goldaniga, Biraschi, Ghiglione, Ankersen, Masiello, Soumaoro.

Centrocampisti: Jagiello, Eriksson, Schone, Radovanovic, Sturaro, Cassata.

Attaccanti: Sanabria, Iago Falque, Pandev, Destro, Favilli, Pinamonti.