Convocati Inghilterra: Southgate chiama Abraham ma “dimentica” Tomori. Le scelte del ct britannico

Southgate, ct dell’Inghilterra, ha diramato l’elenco dei convocati per per le amichevoli con Svizzera e Costa d’Avorio. C’è Tammy Abraham della Roma, ma non Fikayo Tomori, difensore del Milan.

Portieri: Pickford (Everton), Pope (Burnley), Ramsdale (Arsenal).

Difensori: Alexander-Arnold (Liverpool), Coady (Wolverhampton), Guehi (Crystal Palace), James (Chelsea), Maguire (Manchester United), Mings (Aston Villa), Shaw (Manchester United), Stones (Manchester City), White (Arsenal).

Centrocampisti: Bellingham (Borussia Dortmud), Gallagher (Crystal Palace), Henderson (Liverpool), Mount (Chelsea), Rice (West Ham), Ward-Prowse (Southampton).

Attaccanti: Abraham (Roma), Grealish (Manchester City), Foden (Manchester City), Kane (Tottenham), Saka (Arsenal), Smith Rowe (Arsenal), Sterling (Manchester City).