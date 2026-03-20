Convocati Italia, quante esclusioni eccellenti! Da Bernardeschi a Pellegrini, passando per Zaniolo… I nomi

Convocati Italia, che esclusioni pesanti! Da Bernardeschi a Pellegrini, passando per Zaniolo e non solo. Tutti i nomi

La lista dei convocati di Rino Gattuso per la sosta di marzo porta con sé molte conferme, alcune novità significative – come la prima chiamata per Marco Palestra e il ritorno di Federico Chiesa – e anche diverse esclusioni eccellenti. Tra chi sperava nella convocazione e invece resterà a casa, spiccano soprattutto alcuni nomi del reparto offensivo, quello su cui il ct aveva i maggiori dubbi.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La scelta più sorprendente arriva tra i pali: dopo anni di convocazioni ininterrotte, Guglielmo Vicario resta fuori. Il portiere del Tottenham, vice storico di Donnarumma, sta vivendo un periodo complicato anche nel club, dove nelle ultime settimane è stato messo in discussione. In Champions League, nell’andata contro l’Atletico Madrid, Tudor lo aveva addirittura lasciato inizialmente in panchina, salvo richiamarlo in campo dopo i gravi errori di Kinsky. Al suo posto Gattuso ha premiato Elia Caprile, protagonista di una stagione molto positiva con il Cagliari. Completano il reparto Meret, Donnarumma e Carnesecchi.

In difesa mancano Davide Bartesaghi, uno dei giovani più brillanti di questa Serie A, e gli esterni Michael Kayode e Destiny Udogie, entrambi impegnati in Premier League. Per Udogie pesa soprattutto l’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Gattuso ha così scelto di puntare sull’esordiente Palestra e sull’esperienza di Leonardo Spinazzola.

A centrocampo, in casa Roma c’è chi festeggia – come Cristante e il giovane Pisilli – e chi invece dovrà seguire il playoff da casa: Lorenzo Pellegrini non rientra nei piani del ct per questa sosta. L’infortunio di Verratti ha sciolto uno dei dubbi principali, mentre era attesa l’assenza di Jorginho, ormai fuori dalle rotazioni azzurre. Tra gli esclusi anche Samuele Ricci, convocato a novembre ma poco utilizzato negli ultimi mesi al Milan, a differenza di Manuel Locatelli, sempre più centrale nella Juventus e confermato dal ct.