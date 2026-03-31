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Convocati Italia per la Bosnia, la lista ufficiale di Gattuso: questi i 5 che finiranno in tribuna, la scelta su Scamacca!
Convocati Italia per la Bosnia, la lista completa decisa dal ct Gattuso: questi i 5 che finiranno in tribuna, la scelta su Scamacca!
È il giorno di Bosnia-Italia, sfida decisiva per il cammino degli azzurri verso i Mondiali, e arrivano anche le indicazioni ufficiali sulle scelte del commissario tecnico. Nella lista dei giocatori a disposizione dell’Italia non figurano Elia Caprile, Giorgio Scalvini, Diego Coppola, Nicolò Cambiaghi e Gianluca Scamacca.
I cinque calciatori, dunque, non andranno neppure in panchina nella gara di Zenica e seguiranno il match dalla tribuna, sostenendo i compagni in una serata delicatissima per il futuro della Nazionale. La notizia positiva riguarda invece Andrea Cambiaso, che torna a disposizione almeno per la panchina dopo essere rimasto fuori nella precedente partita contro l’Irlanda del Nord. Di seguito la lista completa dei convocati dal ct Rino Gattuso.
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Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret;
Difensori: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Spinazzola;
Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali;
Attaccanti: Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui.