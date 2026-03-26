Convocati Italia per l’Irlanda del Nord, Gattuso spiazza tutti: c’è un’esclusione a sorpresa! La lista degli Azzurri a disposizione per stasera

È arrivato il giorno della verità per l’Italia di Gennaro Gattuso, commissario tecnico azzurro, attesa questa sera a Bergamo dalla semifinale playoff Mondiali contro l’Irlanda del Nord. La notizia migliore della vigilia riguarda Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’Inter, che ha svolto il primo allenamento in gruppo dall’inizio del ritiro e adesso vede aumentare in modo concreto le possibilità di partire dal primo minuto. Il centrale mancino è stato provato nell’undici titolare dopo i giorni di lavoro personalizzato iniziati domenica, segnale importante in vista di una sfida già decisiva per il cammino mondiale degli azzurri.

Gattuso sceglie i convocati: fuori Cambiaso e Scamacca, c’è Palestra

Nel frattempo Gattuso ha definito la lista dei convocati per il match di stasera e tra le esclusioni spicca quella di Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, rimasto fuori per scelta tecnica. Al suo posto acquista ulteriore peso la presenza di Marco Palestra, laterale del Cagliari alla prima convocazione in Nazionale maggiore. Non ci sarà nemmeno Gianluca Scamacca, centravanti dell’Atalanta, che non è riuscito a recuperare dopo il lavoro differenziato e andrà in tribuna. Fuori dai convocati anche Elia Caprile, Diego Coppola e Nicolò Cambiaghi, convocato nei giorni scorsi dopo il forfait di Federico Chiesa.

Italia, tante assenze ma cresce la fiducia per la difesa titolare

L’elenco delle indisponibilità è ancora più ampio se si considerano anche i calciatori costretti ai box per infortunio. Restano infatti fuori Guglielmo Vicario, Giovanni Di Lorenzo, de Mattia Zaccagni. In questo quadro, il recupero di Bastoni assume un valore ancora più pesante per l’equilibrio della retroguardia azzurra. Le prove della vigilia raccontano di una difesa con Gianluca Mancini sul centro-destra, Bastoni sul centro-sinistra e Riccardo Calafiori al centro, tra i possibili protagonisti del reparto davanti a Gianluigi Donnarumma, capitano e portiere dell’Italia. La rifinitura ha restituito segnali incoraggianti: ora la parola passa al campo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

I CONVOCATI

Portieri – Donnarumma, Carnesecchi, Meret.

Difensori – Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Scalvini, Bastoni, Mancini.

Centrocampisti – Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.

Attaccanti – Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito.