Convocati Italia, ecco la lista completa di Gattuso in vista della sfida contro l'Estonia - Calcio News 24

Convocati Italia: Gattuso sceglie i 23 per la sfida con l’Estonia, fuori Maldini e Scamacca

In vista della delicata sfida di qualificazione contro l’Estonia, il nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso ha ufficializzato la lista dei convocati dell’Italia, escludendo quattro nomi noti: Marco Carnesecchi, Giovanni Leoni, Giovanni Fabbian e Daniel Maldini. I quattro, pur avendo preso parte al ritiro a Coverciano, non rientrano nell’elenco dei 23 scelti per la gara e assisteranno alla partita di questa sera dalla tribuna.

La sfida contro l’Estonia, valida per il Gruppo I delle qualificazioni europee alla prossima Coppa del Mondo, segna anche l’inizio del nuovo corso azzurro sotto la guida di Gattuso. Tra i convocati dell’Italia non figura nemmeno Gianluca Scamacca: l’attaccante dell’Atalanta è stato costretto al forfait per un problema al ginocchio sinistro, che gli ha impedito di allenarsi nei primi giorni di ritiro. Dopo una valutazione dello staff medico, si è deciso di non rischiarlo.

Ecco, dunque, la lista definitiva dei 23 convocati dell’Italia per la partita contro l’Estonia:

Portieri:

Gianluigi Donnarumma

Alex Meret

Guglielmo Vicario

Difensori:

Raoul Bellanova

Federico Dimarco

Federico Gatti

Riccardo Calafiori

Andrea Cambiaso

Alessandro Bastoni

Giovanni Di Lorenzo

Gianluca Mancini

Centrocampisti:

Manuel Locatelli

Nicolò Rovella

Sandro Tonali

Davide Frattesi

Riccardo Orsolini

Nicolò Barella

Attaccanti:

Matteo Politano

Mateo Retegui

Giacomo Raspadori

Moise Kean

Pio Esposito

Mattia Zaccagni

La scelta dei convocati dell’Italia riflette l’intenzione di Gattuso di mescolare esperienza e freschezza. Giocatori già affermati come Barella e Donnarumma saranno affiancati da giovani emergenti come Pio Esposito e Calafiori, simboli di un progetto che guarda al futuro.

L’esclusione di Maldini e Fabbian, così come quella di Leoni, è legata a scelte tecnico-tattiche e non a problemi fisici. Per loro resta comunque la soddisfazione di aver partecipato al ritiro, con la possibilità di essere richiamati nelle prossime convocazioni.

Con questa selezione, Gattuso spera di iniziare il suo percorso con il piede giusto. I convocati dell’Italia sono pronti a dare tutto per conquistare tre punti fondamentali nella corsa verso il Mondiale.