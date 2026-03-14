Convocati Juve per l’Udinese, la lista completa di Spalletti: la decisione finale su Milik e Vlahovic. I calciatori a disposizione per la sfida di stasera

La Juventus ha ufficializzato i convocati per la trasferta contro l’Udinese, una partita pesante nell’economia di questo finale di stagione. Luciano Spalletti, allenatore bianconero, ha definito la lista dopo le valutazioni fisiche effettuate insieme allo staff medico negli ultimi giorni, con l’obiettivo di trovare il miglior equilibrio possibile tra solidità, intensità e qualità. La sfida contro i friulani rappresenta infatti uno snodo importante per la corsa juventina, e la gestione delle energie in questa fase diventa decisiva tanto quanto le scelte tattiche. Nel fare il punto sulla situazione, il club ha confermato una lista costruita con prudenza ma anche con un segnale positivo che riguarda il reparto offensivo.

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Milik torna a disposizione, Holm resta fuori

La novità più importante è il ritorno tra i convocati di Arkadiusz Milik, attaccante polacco che rientra dopo aver superato i recenti problemi fisici. Per la Juventus si tratta di un recupero significativo, perché il centravanti garantisce presenza in area, esperienza e soluzioni diverse nella gestione della fase offensiva. Il suo rientro offre a Spalletti una carta in più in un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza. Restano però anche assenze pesanti. Come emerge dalla lista ufficiale diffusa dalla società, non sarà della partita Emil Holm, esterno fermato ancora da problemi fisici che lo tengono lontano dal campo già da diverse settimane. Un’assenza che limita le opzioni sulle corsie e costringe la Signora a proseguire con scelte obbligate in una zona delicata del campo.

Vlahovic ancora fermo: la Juve sceglie la linea della prudenza

L’altra grande assenza è quella di Dusan Vlahovic, centravanti serbo che non figura tra i convocati per questa giornata. La decisione, presa di comune accordo con lo staff medico, va nella direzione della massima cautela. La Juventus preferisce infatti evitare qualsiasi forzatura che possa compromettere il recupero completo del numero 9. Il giocatore continuerà a lavorare a parte e servirà ancora almeno una settimana prima di rivederlo stabilmente tra i disponibili. La scelta del club è chiara: meglio rinunciare oggi a una pedina fondamentale piuttosto che correre il rischio di una ricaduta proprio nella fase più delicata della stagione.

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

14 Milik

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal

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