Convocati Juventus, le scelte di Sarri: contro il Cagliari ben nove assenti. Rabiot squalificato, out anche Dybala

Ben nove assenti per Maurizio Sarri in vista del match contro il Cagliari. De Ligt, Ramsey, Chiellini, De Sciglio, Khedira, Rabiot, Dybala, Douglas Costa e Danilo non prenderanno parte alla trasferta in terra sarda. Ecco la lista completa:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Demiral, Coccolo, Wesley, Frabotta.

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Bentancur, Muratore, Peeters.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia.