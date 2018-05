Convocati Milan-Juventus, Gattuso può contare sul ritorno di Biglia per la finale di Coppa Italia all’Olimpico di mercoledì 9 maggio alle ore 21. La lista completa

Convocati Milan-Juventus, Gennaro Gattuso può tirare un sospiro di sollievo: Lucas Biglia farà regolarmente parte della spedizione rossonera che tra poco meno di un’ora partirà da Malpensa per raggiungere Roma in direzione finale di TIM Cup. Sono venticinque i calciatori convocati dall’allenatore Gattuso per la partenza di oggi. Nel pomeriggio il Milan, così come la Juve, incontrerà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Alle ore 18 la conferenza stampa di Allegri e alle 19 quella di Gennaro Gattuso dallo Stadio Olimpico.

25 i calciatori convocati da Gattuso per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. La difesa registra la conferma del rientro di Romagnoli, a centrocampo aggregato il giovane Torrasi. Lucas Biglia recupera completamente dai problemi fisici e sarà regolarmente a Roma per guidare il centrocampo rossonero. Piena scelta per Gattuso anche nel reparto attaccanti. Di seguito la lista completa dei convocati Milan diramata sul sito web ufficiale rossonero dopo l’allenamento di questa mattina al centro sportivo di Milanello in vista della sfida in programma domani sera alle 21.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo, Torrasi (57)

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.