Convocati Milan, le scelte di Pioli per la gara con il Cagliari, questa sera i rossoneri sfideranno Zenga, ecco i convocati del tecnico. Stagione finita per Conti infortunato, non presente in elenco.

DIFENSORI: Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers, Torrasi.

ATTACCANTI: Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini.