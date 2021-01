Convocati Roma: la lista di Fonseca. Un’assenza pesante per i giallorossi

Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il big match della 17esima giornata contro l’Inter: ecco i calciatori a disposizione

Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il big match contro l’Inter. I giallorossi giocano per agganciare i nerazzurri e continuare a coltivare i sogni Scudetto.

Assenza pesante per la Roma in porta, come dichiarato da Paulo Fonseca in conferenza stampa: non ci sarà Antonio Mirante che è alle prese con dei problemi fisici. Giocherà Pau Lopez.