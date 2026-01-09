Roma News
Convocati Roma per il Sassuolo, le scelte di Gasperini: la lista completa
Convocati Roma per il Sassuolo, le scelte di Gasperini: l’elenco completo dai calciatori a disposizione per la sfida di domani in Serie A
La Roma scalda i motori per la sfida interna contro il Sassuolo. Allo Stadio Olimpico, la formazione guidata dal tecnico di Grugliasco Gian Piero Gasperini cerca conferme pesanti in ottica europea. I Giallorossi, galvanizzati dal recente 2-0 inflitto al Lecce, occupano attualmente il quinto posto in coabitazione con la Juventus e puntano a consolidare la rincorsa alla zona Champions League.
Di fronte ci saranno gli emiliani, feriti nell’orgoglio. I Neroverdi, scivolati all’undicesimo posto dopo il netto 3-0 subito proprio per mano dei Bianconeri, sono a caccia di riscatto per evitare di rimanere ingabbiati nella parte destra della classifica. Un crocevia fondamentale per entrambe le compagini: da una parte l’ambizione dei Capitolini, dall’altra la voglia di ripartenza degli ospiti basata sulle ripartenze. Di seguito le convocazoini ufficiali del mister ex Atalanta per il match.
I CONVOCATI: Svilar, Vasquez, Zelezny, Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Mirra, Lulli, Ghilardi, Kone, Romano, Pisilli, Bah, Ferguson, Soulé, Dybala, Arena, El Shaarawy.