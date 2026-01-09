Roma, Gasperini ha già conquistato la fiducia dei tifosi: ecco l’analisi sulla metamorfosi dei giallorossi

Roma, Gasperini conquista subito i tifosi: l’analisi sulla trasformazione dei giallorossi. Tutti gli aggiornamenti

Come sta la Roma? Il Corriere dello Sport propone un’analisi partendo da una considerazione netta: non chiamateli miracoli. Gian Piero Gasperini crede solo nel lavoro, nell’applicazione e nel senso di appartenenza. I sogni, quelli sì, sono la benzina che alimenta i suoi progetti, come lo slogan «Siamo liberi di sognare» ha testimoniato nei giorni in cui la sua Roma flirtava con la vetta. Ma i miracoli, come ha ironicamente ricordato, spettano ad altri.



Per far decollare una Roma con una rosa non ancora plasmata sulle sue idee, Gasp ha dovuto compiere una metamorfosi, adattandosi e modellando la squadra, affidandosi a una difesa di ferro per compensare le lacune offensive. Non sarà un miracolo, ma considerando il poco tempo e le difficoltà, il risultato è straordinario.



Gli ostacoli non sono mancati: infortuni a raffica nei momenti chiave (Dybala, Pellegrini, Dovbyk, Angeliño, Wesley), le assenze pesanti di N’Dicka ed El Aynaoui per la Coppa d’Africa, i contratti in scadenza e un attacco sterile (9° del campionato). Eppure, Gasperini ha girato la boa con 36 punti, frutto di 12 vittorie, un bottino che a Lecce gli ha permesso di raggiungere quota 1000 punti in Serie A, entrando in un club esclusivo di leggende della panchina.

La vera sorpresa è la difesa: appena 12 gol subiti in 19 partite, un record personale assoluto per Gasp. Un rendimento difensivo fondamentale, dato che l’attacco ha prodotto la miseria di 22 reti. Un dato incredibile se confrontato con i 44 gol di un anno fa all’Atalanta o i 49 del 2019-20. Tra i problemi di Dovbyk, la discontinuità di Ferguson e la stagione difficile di Dybala, la Roma è comunque rimasta agganciata alla zona Champions.



Nonostante un mercato che tarda a portare rinforzi, Gasperini ha già conquistato la fiducia dei tifosi. Con i risultati, ha trasformato lo scetticismo iniziale in affetto e stima. La Roma di Gasp, difesa blindata e cuore oltre l’ostacolo, continua a sognare.

