Sampdoria Catanzaro, i convocati di Donati: le decisioni sui giocatori in dubbio

lI tecnico della Sampdoria Donati ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il match di Serie B: ecco le scelte in vista della sfida

Domani sera lo stadio Luigi Ferraris di Genova sarà teatro di una sfida cruciale per la stagione della Sampdoria, impegnata contro il Catanzaro nel match valido per la 6ª giornata del campionato di Serie B 2025/26. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:30 e l’attesa tra i tifosi blucerchiati è altissima.

Sampdoria a caccia di riscatto

La squadra allenata da Massimo Donati, ex centrocampista con un passato importante tra Serie A e Premier League, è chiamata a una prova di carattere dopo un avvio di stagione altalenante. I blucerchiati hanno mostrato buone trame di gioco ma faticano a trovare continuità nei risultati: la sfida contro i calabresi rappresenta dunque un banco di prova fondamentale per rilanciare le ambizioni di alta classifica.

L’avversario: il Catanzaro di Aquilani

Dall’altra parte ci sarà il Catanzaro, guidato da Alberto Aquilani, ex regista di Roma, Liverpool e Fiorentina, oggi giovane tecnico emergente che sta ottenendo ottimi risultati con i giallorossi. La formazione calabrese ha iniziato il campionato con determinazione e si presenta a Genova con l’obiettivo di confermare la propria solidità e mettere in difficoltà una Sampdoria desiderosa di riscatto.

Nella giornata odierna, Donati ha diramato la lista dei convocati. La rosa blucerchiata si presenta quasi al completo, con alcuni giovani pronti a dare il proprio contributo. L’obiettivo è chiaro: conquistare tre punti che sarebbero fondamentali non solo per la classifica, ma anche per il morale di una squadra che vuole tornare protagonista.

«Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Massimo Donati ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida con il Catanzaro, in programma domani, mercoledì, al “Ferraris” (ore 20.30) e valida quale 6.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Ravaglia.

Difensori: Coubiș, Depaoli, Giordano, Hadžikadunic, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Coda, Çuni, Narro, Pafundi».