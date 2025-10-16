Sampdoria News
Convocati Sampdoria per la Virtus Entella: ecco le decisioni su Ferrari e Malagrida in vista della sfida
Il tecnico della Sampdoria, Massimo Donati, ha reso nota la lista dei convocati in vista della sfida contro la Virtus Entella. L’incontro, valido per l’8ª giornata del campionato di Serie B 2025/26, si disputerà domani alle ore 20:30 allo stadio ‘Sannazzari’ di Chiavari. La lista completa:
Portieri: Ghidotti, Krastev, Ravaglia.
Difensori: Coubis, Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.
Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Malagrida, Ricci.
Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro.
