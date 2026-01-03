Coppa d’Africa, oggi inizia la fase di eliminazione diretta del torneo: si apre oggi con Tunisia Mali

Coppa d’Africa, comincia la fase a eliminazione diretta: Tunisia‑Mali apre il programma. Tutti i dettagli

La Coppa d’Africa entra nella sua fase più calda in Marocco, dove oggi decolla l’eliminazione diretta. Finora i pronostici sono stati rispettati: nessuna grande esclusa in un torneo che vede molte nazionali, come Nigeria e Camerun, assetate di rivincita dopo aver mancato il Mondiale. I padroni di casa del Marocco, tra i favoriti assoluti per un titolo che manca da cinquant’anni, scenderanno in campo domani, così come il Camerun.



Il programma degli ottavi si apre oggi pomeriggio con Tunisia-Mali, ma i riflettori serali sono puntati su Casablanca per Senegal-Sudan. Il Senegal, campione due edizioni fa e vincitore del proprio girone, dovrà fare a meno del suo leader difensivo Koulibaly, squalificato dopo l’espulsione col Benin e fermo, per ora, a quota 100 presenze in nazionale. Di fronte troveranno un vero paradosso calcistico: il Sudan è approdato agli ottavi, come una delle migliori terze, senza aver segnato nemmeno un gol “vero”. L’unica rete a favore è stata un autogol (del granata Coco) e la squadra non segna su azione in Coppa d’Africa addirittura dal 2012.



Lunedì toccherà invece alla Nigeria, la nazionale più prolifica finora. A guidare l’attacco c’è Ademola Lookman: l’atalantino, rigenerato dalla cura Palladino a Bergamo, è il miglior marcatore del torneo tra i giocatori provenienti dall’Italia. Tra le stelle che stanno lasciando il segno spicca anche Momo Salah, che ha trascinato l’Egitto con due vittorie.



La colonia “italiana” in Marocco, partita con 26 elementi (assente Diao del Como per infortunio), conta ora 15 superstiti. La maggior parte milita in Serie A (Nigeria e Costa d’Avorio ne hanno tre a testa), ma c’è spazio anche per la B con Dorval del Bari e persino per la Serie D. La favola del torneo è quella di Faisal Bangal, attaccante del Mestre: lunedì, nel giorno del suo 31° compleanno, affronterà la corazzata Nigeria negli ottavi, sognando un’impresa storica dopo aver già trovato il gol nella fase a gironi.

