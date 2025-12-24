Coppa d’Africa, vittorie in scioltezza per Senegal, Nigeria e Tunisia! Bene anche la Repubblica Democratica del Congo. A segno Lookman, tra gli ‘italiani’ in campo

Coppa d’Africa, vittorie in scioltezza per Senegal, Nigeria e Tunisia! Tutti i risultati della giornata di ieri con in campo i gironi C e D

In campo nella giornata di ieri, nella seconda giornata dedicata alla prima gara della fase a gironi di Coppa d’Africa, i gruppi C e D della competizione, con i relativi impegni di Nigeria, Tunisia e Senegal.

Ad aprire le danze il girone D con la sfida tra Repubblica Democratica del Congo e Benin, decisa da Bogonda al 16’. L’attaccante dello Spartak Mosca, con passato tra Spagna e Belgio, sfrutta la disattenzione avversaria per siglare il gol vittoria dei padroni di casa e indirizzare un match equilibrato.

Sempre il girone D è poi sceso in campo alle 16 con Senegal Botswana. Match a senso unico per i padroni di casa, forti di un trio offensivo composto da Sarr, Mané e Nico Jackson, con la coppia di Gueye (Idrissa e Pape) a schermare la difesa capitanata da Koulibaly.

Dopo un avvio da Superman di Phoko, portiere del Botswana, il Senegal prende le misure al 40’ con Nico Jackson, che su assist di Jakobs firma l’1-0. Nella ripresa lo stesso Jackson fa 2-0 al 58’, mentre Phoko resta l’unico ago della bilancia ad evitare una goleada senegalese che termina al 90’ con la rete del 3-0 di Ndiaye.

Nel girone C il primo match è tra Nigeria e Tanzania. Dopo un primo tempo dominato ma chiuso sull’1-0 grazie al gol di Ajayi al 36’, in avvio di ripresa M’Mombwa fa 1-1 e illude gli ospiti. L’equilibrio dura appena due minuti: al 52’ la Nigeria torna in vantaggio con Lookman, firmando il 2-1 finale. Nella Nigeria, oltre a Lookman, in campo anche Dele-Bashiru e i due ex Serie A Chukwueze e Osimhen.

Infine, sempre nel girone C, la Tunisia dell’ex difensore della Salernitana Bronn, supera 3-1 l’Uganda con un dominio sostanziale nell’arco dei 90 minuti, calciando 6 volte a 1 verso la porta di Magoola. Tunisia avanti dopo appena 10 minuti con Skhiri, poi tra fine primo tempo e inizio ripresa la doppietta di Achouri indirizza il punteggio sul 3-0. Nel finale l’Uganda trova il gol della bandiera con Omedi, fondamentale in ottica differenza reti.

Oggi in campo i gironi E ed F, con Burkina Faso Guinea Equatoriale alle 13.30, Algeria Sudan alle 16 per il primo girone, e Costa d’Avorio Mozambico e Camerun Gabon per il secondo.