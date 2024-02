Coppa d’Asia, il Qatar batte l’Iran: ecco quale sarà la finale

Nella giornata di oggi è andata in scena anche la seconda semifinale di Coppa d’Asia, in cui il Qatar ha battuto l’Iran 3-2

Per la squadra di Marquez sono andati a segno Abdulsallam, Ali e Afif, mentre per i ragazzi di Ghalenoei hanno timbrato il cartellino Azmoun e Jahanbakhsh. Saranno i granata, dunque, ad affrontare la Giordania in finale il 10 febbaio alle ore 16.00.