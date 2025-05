Coppa Italia, il Milan alla ricerca di un titolo che manca da più di 20 anni! Ecco quando l’ha vinto l’ultima volta

Milan, in finale di Coppa Italia si cerca di sfatare un tabù: i rossoneri non vincono la competizione da più di 20 anni

Il Milan ha vinto la Coppa Italia solo cinque volte nella sua storia, nonostante abbia raggiunto la finale in dodici occasioni. L’ultimo trionfo risale al 2003, quando, con Carlo Ancelotti in panchina, i rossoneri superarono la Roma con un netto 4-1 all’Olimpico e un 2-2 al ritorno. In quella stagione storica arrivò anche la vittoria della Champions League contro la Juventus.

Dopo quel successo, il Milan è tornato in finale due volte, ma ha sempre perso contro la Juve: nel 2016 ai supplementari con un gol di Morata e nel 2018 con un pesante 4-0. Il digiuno di trofei in Coppa Italia, che dura da oltre vent’anni, è un’anomalia per un club così titolato e rende ancora più attesa la sfida col Bologna.