David Ospina dovrà saltare la finale di Coppa Italia contro la Juve in programma mercoledì allo stadio Olimpico

Nella gioia per l’accesso alla finale di Coppa Italia c’è un pizzico di rammarico per David Ospina. Il portiere, infatti, era diffidato e a sul finire della partita ha ricevuto un’ammonizione per perdita di tempo.

L’estremo difensore azzurro sarà così costretto a saltare la finale di Coppa Italia contro la Juve.