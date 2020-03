Coppa Italia, prende piede l’ipotesi final four in estate. I dettagli

Sospensione Serie A: cosa succede alla Coppa Italia? Un’ipotesi si fa largo per le fasi finali della competizione

Il Consiglio straordinario della FIGC ha ratificato il decreto governativo emesso domenica sera dal premier Conte, dicendo stop ai campionati in Italia fino al 3 aprile. Si ferma la Serie A, dunque, con i possibili recuperi che coinvolgeranno le date disponibili dal 20 al 31 maggio.

Cosa succede allora alla Coppa Italia? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nessuna delle ipotesi prevede la chiusura della manifestazione entro la stagione sportiva. Non ci sarebbero, infatti, date utili per completare le semifinali e giocare la finale: per questo motivo, prenderebbe piede l’ipotesi final-four tra Juve, Milan, Inter e Napoli in estate.