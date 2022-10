Coppa Italia, sorpresa Monza: i brianzoli eliminano l’Udinese in rimonta

Il Monza di Palladino si impone 3-2 in casa dell’Udinese di Sottil. Gara ricca di colpi di scena e grande rimonta dei brianzoli in Coppa Italia. Ora la Juventus

Gara pazza e ricca di emozioni alla Dacia Arena fra Udinese e Monza, con i brianzoli che escono vittoriosi per 3-2 nei sedicesimi grazie ad un secondo tempo dai mille colpi di scena. Ai padroni di casa non basta la doppietta di Nehuen Perez, per gli uomini di Palladino reti di Valoti, Molina e Petagna.

Ora per il Monza ci sarà la gara con la Juventus negli ottavi di Coppa Italia.