Coppola Brighton, ci siamo! Il difensore ha superato le visite mediche con il club inglese: ecco quanto incassa l’Hellas Verona

Coppola Brighton, operazione definita! Il centrale ha superato le visite mediche con il club di Premier: ecco quanto guadagna l’Hellas Verona

Diego Coppola è pronto a intraprendere una nuova avventura in Premier League: il giovane difensore italiano, classe 2003, ha superato le visite mediche con il Brighton e si appresta a firmare un contratto quinquennale con i Seagulls.

L’operazione porterà nelle casse dell’Hellas Verona circa 10 milioni di euro più bonus, a conferma della crescente considerazione per il talento scaligero sul mercato internazionale. Coppola, dopo aver messo in mostra solidità e potenziale in Serie A, si prepara così al salto in uno dei campionati più impegnativi al mondo, con l’obiettivo di affermarsi tra i grandi d’Europa.