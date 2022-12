Corea, Kim: «Farò di tutto per esserci con il Brasile. L'infortunio...»

Kim-Min Jae, difensore sudcoreano, ha parlato in vista del match degli ottavi di finale contro il Brasile: le sue dichiarazioni

Kim-Min Jae, difensore sudcoreano, ha parlato alla vigilia del match degli ottavi di Qatar 2022 con il Brasile.

LE PAROLE – «È stata dura seguire i miei compagni dalla panchina ma non ero al meglio e non potevo rischiare. Contro il Brasile farò di tutto per scendere in campo, sono pronto a giocare a ogni costo, anche di infortunarmi in modo più serio. I miei compagni sono stati bravissimi nell’ultima partita, io avrei sofferto meno scendendo in campo con loro. Ora siamo agli ottavi ma non possiamo fermarci, dobbiamo prepararci a dovere per giocare con il Brasile».