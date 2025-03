Coreografia Fiorentina Juve: ecco la decisione del Giudice Sportivo dopo lo striscione del Franchi. Il comunicato ufficiale!

Coreografia Fiorentina Juve: arriva la decisione del Giudice Sportivo dopo lo striscione nel pre partita della sfida di Serie A. Il comunicato

La Lega Serie A, attraverso il proprio sito, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo le ultime partite della 29ª giornata. Arriva il provvedimento dopo la coreografia di Fiorentina Juve, con la curva viola al Franchi che ha esposto lo striscione ‘Juve me..a’. La decisione:

COMUNICATO UFFICIALE – «Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato “Curva Ferrovia”, prima dell’inizio della gara, esposto una coreografia contenente un’espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS».