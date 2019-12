Cori contro Balotelli, individuato e indagato un uomo siciliano

Cori contro Balotelli, la Digos ha individuato come colpevole un uomo residente ad Agrigento. È finora l’unico

La Digos ha indagato ed ha individuato l’uomo colpevole dei cori razzisti rivolti contro Balotelli in occasione della partita di qualche settimana fa tra Hellas Verona e Brescia, match in cui l’italiano mostrò tutta la sua rabbia per l’accaduto.

Il quotidiano L’Arena sottolinea che si tratterebbe di un tifoso occasionale normalmente residente ad Agrigento. È finora l‘unico profilo ad essere stato individuato dopo l’analisi dei video girati allo stadio.