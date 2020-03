Coronavirus Dybala, la Juventus smentisce la positività dell’argentino

Con una breve nota all’ANSA, la Juventus ha smentito categoricamente la positività al Coronavirus di Dybala

Con una nota ufficiale pubblicata dall’ANSA, la Juventus ha smentito categoricamente la positività di Paulo Dybala al Coronavirus. La notizia era circolata nella tarda serata di ieri facendo andare l’hashtag #Dybala immediatamente in tendenza.

Dopo la positività di Daniele Rugani, in osservanza alle disposizioni delle autorità sanitarie, l’attaccante argentino è in isolamento volontario come il resto della squadra.