Coronavirus, Eriksen costretto a cambiare hotel dove viveva

Sfortunato episodio per Christian Eriksen che ha dovuto abbandonare l’hotel dove viveva a Milano per il Coronavirus

L’emergenza Coronavirus sta dilagando in Italia con tantissimi contagiati e altrettanti ricoverati nelle strutture ospedaliere. Anche la Serie A ha dovuto fare i conti con questo spettro obbligando Juventus, Inter, Verona e Sampodoria alla quarantena dopo la positività al COVID-19 di Rugani e Gabbiadini.

Christian Eriksen, arrivato a gennaio e quindi non ancora ben locato in quel di Milano, è stato protagonista di uno sfortunato episodio. Come scrive Repubblica l’Inter ha trovato un posto alternativo dove alloggiare per Eriksen che oggi dovrà lasciare l’albergo dove viveva e obbligato alla chiusura.