Coronavirus, i giornalisti a distanza al San Paolo. Gattuso: “Che state in curva?” – VIDEO

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole nei confronti dei giornalisti

Solito siparietto di Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, che al termine del match contro il Torino è intervenuto in conferenza stampa. «Ma che vi siete messi in curva», ha chiesto l’allenatore azzurro visto che i giornalisti erano stati messi nel fondo della sala stampa per rispettare le norme igieniche relative all’emergenza coronavirus. Il solito Gattuso che ha cercato di allentare la tensione in un momento davvero particolare.