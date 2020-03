Coronavirus, il proprietario dell’Hoffenheim: «Vaccino a Trump? No, deve aiutare tutti»

Il presidente dell’Hoffeinheim, Dietmar Hopp, ha attaccato Donald Trump sulle pagine del New York Times

Il criticassimo Dietmar Hopp, patron dell’Hoffenheim, sta lavorando con la sua azienda (Curevac) per trovare la cura al coronavirus. Il numero uno del club tedesco ha dichiarato al New York Times: «Deve aiutare tutti e non solo alcune regioni. Sarei felicissimo se questo risultato potesse essere raggiunto attraverso i miei investimenti a lungo termine in Germania».

Il quotidiano spiega come Trump avrebbe provato ad acquistare il vaccino elargendo una ingente quantità di denaro, ricevendo in cambio solo un secco no da parte di Hopp.