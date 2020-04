Coronavirus, Milenkovic: «Ho molta paura, speriamo di uscire presto da questa situazione»

Nikola Milenkovic ha parlato ai microfoni di TGR Rai Toscana commentando l’emergenza Coronavirus. Le sue parole

Nikola Milenkovic ha parlato ai microfoni di TGR Rai Toscana commentando l’emergenza Coronavirus e l’ambientamento a Firenze.

CORONAVIRUS – «Ho molta paura in questo momento, non tanto per me quanto per le persone che conosco. Per la mia famiglia ma in generale per tutte le persone perché tutto è successo veramente in modo troppo veloce. Speriamo che rispettando tutti le regole, si possa uscire presto da questa situazione».

FIRENZE – «E’ una città meravigliosa e per quanto riguarda la squadra abbiamo un pubblico fantastico. La Fiorentina ha una grande storia e delle ambizioni importanti. Non scordiamoci che in passato qui hanno giocato grandi campioni come Antognoni, Batistuta, Baggio e Rui Costa: nomi sufficienti per convincere chiunque a venire a giocare in Viola».