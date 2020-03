Coronavirus, oggi si attende la decisione della Uefa per Champions ed Europa League

La UEFA rimane ottimista e tratta con Madrid per i charter tra Italia e Spagna. Oggi sono attese decisioni in merito

Come spiega la Gazzetta dello Sport, oggi è un giorno importante per capire se l’Uefa riuscirà a trovare un accordo con le autorità di Madrid, così da aprire corridoi per i voli privati delle squadre e permettere di giocare domani Siviglia-Roma e Getafe-Inter.

Ieri la Spagna ha vietato i voli in arrivo dall’Italia. Nel pomeriggio filtrava ottimismo da Nyon su una soluzione condivisa con le autorità di Madrid. Però in serata la trattativa ha rallentato e la decisione è stata rimandata a oggi. Per l’Uefa, finché sarà in suo potere, la Champions va avanti. Ma attenzione, questo non significa che Champions ed Europa League andranno sparate verso le finali. Troppe variabili: campionati fermi, date da recuperare, il rischio di una quarantena per un club, il rifiuto eventuale di una squadra di giocare.