Coronavirus, raccolta fondi Fedez e Chiara Ferragni: tanti calciatori partecipano – FOTO

Dybala, Mirante, Florenzi, Morata. Tanti calciatori partecipano all’iniziativa per offrire il proprio contributo nell’emergenza Coronavirus

Giorni di grave emergenza in Italia. La diffusione del Coronavirus sta mettendo in ginocchio il paese obbligando il Governo a mettere in atto provvedimenti eccezionali per cercare di limitare la diffusione del contagio. Una grandissima mano per provare a superare l’emergenza la stanno dando Chiara Ferragni e Fedez, i quali hanno lanciato una campagna di raccolti fondi per il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Iniziativa che ha visto la partecipazione di tantissime persone (siamo oltre le 60mila donazioni). Calciatori inclusi. Da Dybala a Florenzi passando per Mirante, Morata e Miguel Veloso sono moltissimi i giocatori che hanno dato un aiuto concreto in questo grave periodo.