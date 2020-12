Correa: «Abbiamo fatto la storia, ora arriveranno le migliori d’Europa»

Correa, autore della prima rete della Lazio, ha parlato nel nel postpartita del match Champions League contro il Bruges

Al termine di Lazio–Bruges, un altro dei grandi protagonisti ha commentato il match a Sky Sport. Le parole di Correa:

CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI DI CORREA

«Abbiamo avuto due occasioni che ci avrebbero facilitato l’andamento del match. Abbiamo fatto la storia e siamo contenti. Abbiamo pensato a vincerla, siamo stati bravi. La gestione del secondo tempo non è stata ottima, ma questa è la Champions League. Dobbiamo migliorare in tutti i modi. Difetti da eliminare? Contro le grandi facciamo sempre bene, penso che dobbiamo credere più in noi. Oggi abbiamo mollato e perso la concentrazione. Dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista».