Corsa Champions, Guidolin: «Atalanta sicura, alla Juve manca continuità»

Francesco Guidolin, ex allenatore italiano ora commentatore di Dazn, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato della corsa Champions.

ATALANTA – «La Lazio, per quanto in corsa con i tre punti “potenziali” del recupero, mi sembra un po’ lontana e non credo che abbia grandissime possibilità. Per il resto la volata è incerta, ma per me l’Atalanta si qualifica di sicuro alla Champions League. Perché segna tanti gol, perché è organizzata, perché gioca tanto e bene nella metà campo degli avversari, perché ha fisicità e intensità».

JUVENTUS – «Avevo commentato la Juve contro il Parma, nell’andata al Tardini (4-0 per i bianconeri prima di Natale, ndr), mi suscitò una grande impressione e ricordo di aver pensato che anche quest’anno avrebbe vinto lo scudetto. Mi sbagliavo, è mancata la continuità. Si vede che c’è il tentativo di proporre gioco e questo è positivo. Pirlo è giovane, ma è capace, da calciatore è stato un grandissimo direttore d’orchestra e può fare l’allenatore ad alti livelli, è intelligente e saggio».

NAPOLI – «Quando gioca bene, al suo meglio, è proprio forte, e rispetto alle altre ha forse il calendario migliore. Oggi è a due punti dal quarto posto: può essere l’outsider, può scalzare qualcuno che gli sta davanti».

MILAN – «Credo che il Milan meriti il “pass” per quello che ha dimostrato, per il suo campionato nel complesso molto bello. Nessuno si aspettava che potesse competere per lo scudetto e lo ha fatto, a lungo. Pioli è stato bravo a trasmettere un gioco tecnico e veloce. Se recupera tutti i giocatori, ce la fa a entrare in Champions».