Corsa Scudetto, Vaciago: «Scudetto nelle mani dei giocatori del Napoli, ma scivoloso. L’Inter pensa a Monaco»

Nell’edizione odierna di Tuttosport si è espresso il suo direttore Guido Vaciago che ha parlato del campionato e in particolare della lotta tra Napoli e Inter.

LOTTA SCUDETTO – «Napoli e Inter, ugualmente ingaggiate in un duello psicologico, si sfidano però a distanza. Al Tardini, Conte affronta un Parma spinto dalla disperazione della penultima spiaggia per salvarsi. A San Siro, Inzaghi si trova davanti una Lazio indemoniata dall’idea di acchiappare la Champions.

Nella testa dei giocatori napoletani i fantasmi di uno scudetto nelle loro mani, ma dannatamente scivoloso. In quella degli interisti c’è l’Allianz Arena di Monaco e il pensiero di una finale che nessuno è disposto a perdersi. Tensione ai massimi livelli, insomma: bella storia, a patto di non essere tifosi di una delle due squadre, perché ci sono i battiti da controllare.

La Juventus darà una sbirciata a San Siro, ma dovrà sostanzialmente concentrarsi sull’Udinese, perché se vince stasera e con il Venezia, non servono calcoli. E vincere, quest’anno non è esattamente la sua specialità. Tudor sta gestendo il finale di stagione in un’emergenza quasi paradossale, perde i pezzi, rattoppa e ne riperde altri. Il fattore sfiga ha inciso non poco nella stagione bianconera, questo è inconfutabile».