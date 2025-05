Lotta scudetto in Serie A, Condò: «Il Napoli è stanco. L’Inter tatticamente europea per battere il Toro»

Con l’Inter che batte il Torino e il Napoli che non va oltreil 2-2 al ‘Maradonai contro il Genoa, si è riaperta la lotta scudetto che adesso vede i nerazzurri a -1 a sole due gare dalla fine.

Proprio sulla lotta scudetto si è espresso in questo modo, al Corriere della Sera, Paolo Condò.

NAPOLI – «Il Napoli è stanco. Il traguardo è ormai vicino, ma il Genoa ha costretto Antonio Conte a spendere il bonus che aveva in tasca, il pareggio che riduce da tre a uno i punti di vantaggio sull’Inter a due gare dalla fine. L’incrocio più pericoloso che gli rimane è quello di Parma della prossima domenica, e sarebbe stata un’altra cosa affrontarlo con due risultati a disposizione. […] La partita stagionale numero 39 l’ha inchiodato ai suoi limiti: l’infortunio in corso d’opera di Lobotka si è aggiunto a quello analogo di Buongiorno, titolari evidentemente forzati per sfiducia nelle alternative, e a questo punto perduti. Se ci aggiungiamo il mancato recupero di Neres (pochi inutili minuti), siamo in un giallo dove a ogni capitolo sparisce un protagonista. E l’ansia cresce».

INTER – «Se il passaggio a vuoto di una settimana che è costato la finale di coppa Italia e il primato in serie A contiene delle colpe, il fatto di accorciare le distanze dal Napoli in queste condizioni, e dopo aver conquistato in quel modo la finale di Champions, è certamente un merito. Abituata in campionato a cercare il dominio, l’Inter stavolta ha tenuto a bada il Torino con una gara tatticamente più europea, ordinata e tignosa dietro, rapida ed efficace nel ribaltamento. Anche il Barcellona — ma questo è normale — ha replicato nel Clasico il copione recitato martedì a San Siro, comprese alcune giocate metafisiche di Yamal, e vincendo 4-3 ha messo le mani sulla Liga. Il che ingigantisce l’impresa dell’Inter».