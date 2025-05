Napoli, la nota positiva nel pari con il Genoa: il tandem McTominay-Lukaku l’arma in più di Conte

Napoli, il tandem McTominay-Lukaku l’arma in più per Antonio Conte nell’ultimo scatto della corsa Scudetto: i due si trovano alla perfezione

Nella complessa macchina tattica del Napoli targato Antonio Conte, costruita per lottare fino all’ultimo per lo Scudetto, sta emergendo con sempre maggiore prepotenza un’asse capace di sbloccare le partite più intricate: quella tra il centrocampista scozzese Scott McTominay e il centravanti belga Romelu Lukaku. Un’intesa che unisce la fisicità e la capacità d’inserimento dell’uno con la potenza e il fiuto del gol dell’altro, diventando un fattore determinante nelle recenti uscite dei partenopei, nonostante il mezzo passo falso di ieri.

La partnership tra i due si è rivelata cruciale in più occasioni. Come già visto nella trasferta contro l’Udinese, anche nel concitato pareggio interno per 2-2 di ieri contro il Genoa, uno dei gol del Napoli è nato da questa collaudata collaborazione: assist di McTominay e finalizzazione di Lukaku. Questo schema non sembra essere casuale, ma il frutto di un lavoro specifico voluto da Conte, che ben conosce le qualità di entrambi i giocatori. McTominay, con la sua abilità nel leggere gli spazi e nel proporsi in avanti, riesce a creare occasioni o a servire palloni invitanti per il compagno. Che sia un cross preciso, un filtrante ben calibrato o una sponda intelligente dopo un suo inserimento, lo scozzese ha dimostrato di saper innescare la potenza del centravanti belga.

L’intesa tra McTominay e Lukaku si basa su una complementarità di caratteristiche. McTominay non è solo un interditore o un incursore; sta affinando anche doti da assist-man, sfruttando la sua visione di gioco per servire un finalizzatore implacabile come Lukaku. Quest’ultimo, dal canto suo, agisce da catalizzatore offensivo, trasformando in oro i palloni lavorati dal centrocampista. La fisicità di entrambi permette loro di creare e sfruttare spazi, con Lukaku che funge da punto di riferimento capace di proteggere palla e attendere l’inserimento o il passaggio del compagno, o di attaccare la profondità sui suoi lanci.

Sebbene il pareggio per 2-2 contro il Genoa rappresenti una frenata inattesa nella corsa del Napoli verso il titolo, la continua efficacia del tandem McTominay-Lukaku rimane una delle certezze da cui ripartire per Antonio Conte. In un finale di stagione dove ogni gol ha un peso specifico enorme, poter contare su una connessione così prolifica e ben definita offre al Napoli una preziosa arma tattica. Sarà fondamentale che questa intesa continui a produrre i suoi frutti nelle decisive sfide che attendono gli azzurri, per trasformare il sogno Scudetto in realtà.