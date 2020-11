Corvino svela: «Volevo portare Hauge al Lecce ma poi è arrivato il Milan»

Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, svela un importante retroscena di mercato riguardo Jens Petter Hauge, ecco le sue parole

Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnico-sportiva del Lecce, ha svelato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina un importante retroscena di mercato riguardante Hauge.

HAUGE – «Da tempo seguivo i tornei scandinavi per cercare opportunità a basso costo nei cosiddetti campionati alternativi. Così ho visto più volte all’opera Hauge nel Bodoe e mi ha colpito per le sue caratteristiche: in quella fase cercavo un’ala di qualità per il 4-3-3. Tant’è vero che ad agosto ho offerto due milioni al club norvegese attraverso il suo agente Atta, poi è arrivato il Milan e mi fa piacere che Jens Petter abbia colto questa opportunità di giocare in un grande club».