Cossu, operazione al polmone: condizioni stabili ma in miglioramento

Andrea Cossu resta ancora in prognosi riservata in seguito all’incidente stradale. Ieri è stato sottoposto ad un intervento chirurgico

Andrea Cossu resta ancora in prognosi riservata in seguito all’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto nella serata di sabato. Le sue condizioni sono stabili ma in leggero miglioramento.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il dirigente del Cagliari nella serata di ieri è stato sottoposto ad un intervento chirurgico con tecnica mini invasiva sul polmone sinistro per valutare i punti di sanguinamento in seguito alle forti contusioni rimediate nell’incidente.